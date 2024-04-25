Более 400 многодетных семей в Хабаровском крае улучшили жилищные условия

— В апреле 2023 года я испытала радость материнства в третий раз. Была вдвойне рада, когда узнала о существовании такой формы помощи, как краевой материнский капитал. Мы использовали эти средства для приобретения жилья. И уже в июле 2023 года мы стали счастливыми владельцами уютной двушки, — рассказала Елена Смирнова.

Семья из Хабаровска, в которой есть две девочки и мальчик, любит ухаживать за своим приусадебным участком. Они получили материнский капитал, подав только заявление. Кроме того, они могут получить поддержку от национального проекта «Демография», который предлагает ежемесячные выплаты для семей с тремя и более детьми, а также одноразовое пособие при рождении второго и последующих детей.