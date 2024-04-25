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Более 400 многодетных семей в Хабаровском крае улучшили жилищные условия

Разные меры поддержки помогают повысить качество жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае наблюдается рост числа многодетных семей. Это результат различных мер поддержки на государственном и местном уровнях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Год Семьи министерство социальной защиты представляет многодетные семьи, которые смогли улучшить свои жилищные условия благодаря федеральной и краевой поддержке. Например, семья Смирновых из села Мирное Хабаровского района.

— В апреле 2023 года я испытала радость материнства в третий раз. Была вдвойне рада, когда узнала о существовании такой формы помощи, как краевой материнский капитал. Мы использовали эти средства для приобретения жилья. И уже в июле 2023 года мы стали счастливыми владельцами уютной двушки, — рассказала Елена Смирнова.

Семья из Хабаровска, в которой есть две девочки и мальчик, любит ухаживать за своим приусадебным участком. Они получили материнский капитал, подав только заявление. Кроме того, они могут получить поддержку от национального проекта «Демография», который предлагает ежемесячные выплаты для семей с тремя и более детьми, а также одноразовое пособие при рождении второго и последующих детей.

— Мера поддержки в виде краевого материнского капитала нашла широкий отклик среди населения. Он предоставляет возможность решить задачи, связанные с образованием, здоровьем и жилищными условиями. Особенно активно эти средства используются для решения жилищного вопроса: покупка уже готового жилья, строительство собственного дома, участие в долевом строительстве или погашение ипотечного кредита. Главное требование — жилье должно быть расположено на территории края. Кроме того, средства краевого маткапитала можно использовать для газификации жилого помещения и подключения дома к инженерным сетям, включая водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, — рассказала начальник отдела организации и методологии министерства социальной защиты Ольга Кучаева.