Более 400 многодетных семей в Хабаровском крае улучшили жилищные условия

В Хабаровском крае наблюдается рост числа многодетных семей. Это результат различных мер поддержки на государственном и местном уровнях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Год Семьи министерство социальной защиты представляет многодетные семьи, которые смогли улучшить свои жилищные условия благодаря федеральной и краевой поддержке. Например, семья Смирновых из села Мирное Хабаровского района.
— В апреле 2023 года я испытала радость материнства в третий раз. Была вдвойне рада, когда узнала о существовании такой формы помощи, как краевой материнский капитал. Мы использовали эти средства для приобретения жилья. И уже в июле 2023 года мы стали счастливыми владельцами уютной двушки, — рассказала Елена Смирнова.
— Мера поддержки в виде краевого материнского капитала нашла широкий отклик среди населения. Он предоставляет возможность решить задачи, связанные с образованием, здоровьем и жилищными условиями. Особенно активно эти средства используются для решения жилищного вопроса: покупка уже готового жилья, строительство собственного дома, участие в долевом строительстве или погашение ипотечного кредита. Главное требование — жилье должно быть расположено на территории края. Кроме того, средства краевого маткапитала можно использовать для газификации жилого помещения и подключения дома к инженерным сетям, включая водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, — рассказала начальник отдела организации и методологии министерства социальной защиты Ольга Кучаева.