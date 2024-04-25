Одна из старейших жительниц Владивостока удостоена звания «Почетный работник ДВМП»

Павла Михайловна родилась в Тюменской области в многодетной семье. Она — участник Великой Отечественной войны, служила в роте связи радистом. В составе дальневосточных армий она освобождала Северный Китай от японской оккупации. За это имеет множество наград. В числе наград ветерана — Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные награды, Медаль Жукова, медаль «70 лет вооруженных сил СССР».
После войны 3 года отработала кочегаром в краевом исполкоме партии во Владивостоке, а затем 25 лет — швеей в Службе материально-технического обеспечения Дальневосточного морского пароходства. Ее общий трудовой стаж составляет 35 лет.
«Павла Михайловна — старейший ветеран Дальневосточного морского пароходства. Несмотря на то, что должность ее была невысокой — простая швея. Для нас она была и остается примером верности профессии. Сегодня мы навестили ее, чтобы выразить свою благодарность и вручить одну из высших наград компании — знак “Почетный работник ДВМП”. Это новая награда и Павла Михайловна получила ее одной из первых», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.