Одна из старейших жительниц Владивостока удостоена звания «Почетный работник ДВМП»

«Павла Михайловна — старейший ветеран Дальневосточного морского пароходства. Несмотря на то, что должность ее была невысокой — простая швея. Для нас она была и остается примером верности профессии. Сегодня мы навестили ее, чтобы выразить свою благодарность и вручить одну из высших наград компании — знак “Почетный работник ДВМП”. Это новая награда и Павла Михайловна получила ее одной из первых», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.