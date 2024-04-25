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До +8: в Новосибирск 25 апреля вернется потепление

25 апреля в Новосибирске потеплеет до +8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 46% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 25 апреля, в Новосибирск постепенно будет возвращаться потепление. Еще ночью будут минусовые температуры, до −3…-5, а днем потеплеет до +6…+8.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет около −3…-8 градусов, местами до −13. Днем +4…+9. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшой снег.