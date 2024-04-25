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Депутат Госдумы Аксененко обратил внимание на состояние моста на плотине ГЭС в Новосибирске

Он выразил намерение обратиться в соответствующие инстанции.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Мост на плотине Новосибирской ГЭС, важный инфраструктурный объект, связывающий разные районы города, нуждается в ремонте. Депутат Государственной Думы РФ Александр Аксененко посетил объект и рассказал о его состоянии.

В своем Telegram-канале депутат отметил, что основной причиной усугубления ситуации является несоблюдение режима проезда большегрузного транспорта.

«Проезд высокотоннажной техники и автомобилей здесь запрещен, так как они создают огромную вибрацию и нагрузку на несущую конструкцию, — подчеркнул Аксененко. — По условиям защиты таких объектов, есть объездная дорога в пределах 20 км — третий мост. Но они все равно едут здесь».

Депутат выразил намерение обратиться в соответствующие инстанции по вопросу ремонта моста и обеспечения соблюдения пропускного режима.

Новосибирская ГЭС, построенная в 50-х годах прошлого века, является единственной гидроэлектростанцией на Оби и играет важную роль в энергоснабжении города, обеспечивая 16% от общего потребления электроэнергии.