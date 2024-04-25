Депутат Госдумы Аксененко обратил внимание на состояние моста на плотине ГЭС в Новосибирске

«Проезд высокотоннажной техники и автомобилей здесь запрещен, так как они создают огромную вибрацию и нагрузку на несущую конструкцию, — подчеркнул Аксененко. — По условиям защиты таких объектов, есть объездная дорога в пределах 20 км — третий мост. Но они все равно едут здесь».