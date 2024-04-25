Депутат Госдумы Аксененко обратил внимание на состояние моста на плотине ГЭС в Новосибирске

Мост на плотине Новосибирской ГЭС, важный инфраструктурный объект, связывающий разные районы города, нуждается в ремонте. Депутат Государственной Думы РФ Александр Аксененко посетил объект и рассказал о его состоянии.
«Проезд высокотоннажной техники и автомобилей здесь запрещен, так как они создают огромную вибрацию и нагрузку на несущую конструкцию, — подчеркнул Аксененко. — По условиям защиты таких объектов, есть объездная дорога в пределах 20 км — третий мост. Но они все равно едут здесь».
Депутат выразил намерение обратиться в соответствующие инстанции по вопросу ремонта моста и обеспечения соблюдения пропускного режима.
Новосибирская ГЭС, построенная в 50-х годах прошлого века, является единственной гидроэлектростанцией на Оби и играет важную роль в энергоснабжении города, обеспечивая 16% от общего потребления электроэнергии.