Приморье эффективнее всех регионов ДВФО борется с лесными пожарами

С начала 2024 года в Дальневосточном федеральном округе произошло 1123 природных пожара, охвативших площадь 139,2 тысячи гектаров. Практически все возгорания произошли по вине человека. Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам пожароопасного сезона замначальника Департамента лесного хозяйства по ДВФО Александра Босенко. Подробнее о пожарах на Дальнем Востоке и борьбе с ними рассказываем в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На землях лесного фонда отмечено 495 пожаров на площади 75 тысяч гектаров, на землях министерства обороны 24 пожара охватили 12,2 тысяч гектаров территории, на прочих землях возникло 602 возгорания, охвативших 61,9 тысяч гектаров.

Ситуация с пожарами разнится от региона к региону. В Бурятии и Хабаровском крае возгораний в этом году намного меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в Забайкалье, напротив, их количество заметно увеличилось. В Приморском крае количество возгораний осталось примерно на уровне прошлого года — здесь их возникло 154.