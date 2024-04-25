Приморье эффективнее всех регионов ДВФО борется с лесными пожарами

С начала 2024 года в Дальневосточном федеральном округе произошло 1123 природных пожара, охвативших площадь 139,2 тысячи гектаров. Практически все возгорания произошли по вине человека. Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам пожароопасного сезона замначальника Департамента лесного хозяйства по ДВФО Александра Босенко. Подробнее о пожарах на Дальнем Востоке и борьбе с ними рассказываем в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На землях лесного фонда отмечено 495 пожаров на площади 75 тысяч гектаров, на землях министерства обороны 24 пожара охватили 12,2 тысяч гектаров территории, на прочих землях возникло 602 возгорания, охвативших 61,9 тысяч гектаров.
Большая часть возгораний, 68,1% — стала результатом нарушения правил пожарной безопасности, в 27,5% случаев огонь пришел в лес с сопредельных территорий и линейных объектов, а 1,2% пожаров возникли из-за поджогов травы.
Нужно отметить, что Приморье достаточно эффективно борется с возгораниями. Средняя площадь одного пожара в регионе составляет 78 гектаров при показателе для ДВФО в 314,6 гектаров. Достигается это высокой оперативностью тушения — 98% пожаров в крае тушится в первые сутки после обнаружения. По округу в среднем этот показатель ниже на 6%.
Вообще, борьбу с огнем в ДВФО ведут почти шесть тысяч человек — 1875 десантников и 4108 лесных пожарных наземной группировки при поддержке больше трех тысяч единиц лесопожарной техники.
На борьбу с возгораниями в ДВФО в 2024 году из федерального бюджета выделено почти шесть миллиардов рублей, еще больше трех миллиардов вложили субъекты федерального округа. Кроме того, больше 2,7 миллиардов рублей направили из резерва правительства РФ на покрытие кредиторской задолженности, образовавшейся в прошлом году.
В 2024 году принят ряд мер по повышению эффективности борьбы с огнем в природе — улучшен алгоритм взаимодействия различных органов власти при тушении пожаров на землях разных категорий, разработан порядок реагирования на данные о возгораниях, полученные в ходе космического мониторинга, введена ответственность для региональных властей за искажение данных о количестве и площадях пожаров. Кроме того, Рослесхоз получил полномочия самостоятельно направлять дополнительные силы в регионы, где ситуация с пожарами выходит из-под контроля местных властей.