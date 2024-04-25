В Красноярском крае появится единый интернет-ресурс для волонтеров

Глава региона отметил, что интерес к волонтерской деятельности в регионе растет, как и запрос на помощь и поддержку. В это движение на регулярной основе включены около 110 тысяч жителей региона. И уже есть много хороших наработок, теперь на базе этого опыта нужно усилить краевую систему поддержки, считает губернатор.
В частности, чтобы жителям, которые готовы стать участниками добровольческого движения, было проще ориентироваться в том, кому они могут оказывать реальную помощь, планируется создать единый краевой интернет-ресурс, где все желающие смогут ознакомиться с направлениями работы местных волонтерских организаций.
«Один из главных вопросов, который обсудили на заседании Совета по развитию добровольчества: как укрепить и поддержать волонтерское движение. В крае не хватает единого интернет-ресурса, чтобы каждый человек, нуждающийся в помощи или, наоборот, готовый ее оказать, видел, куда обратиться, где он может встретить единомышленников», — отметил Михаил Котюков.
Также в ближайшее время в край поступят средства для продолжения социального проекта «С заботой о жизни» благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс». Его цель — повышение качества жизни тяжелобольных и их родственников. Работа включает в себя помощь выездных бригад волонтеров и сиделок, транспортировку лежачих больных и многое другое.
Подводя итоги встречи с общественниками, глава региона отметил необходимость преемственности в деле волонтерства и популяризации этой деятельности среди жителей.