В Красноярском крае появится единый интернет-ресурс для волонтеров

Глава региона отметил, что интерес к волонтерской деятельности в регионе растет, как и запрос на помощь и поддержку. В это движение на регулярной основе включены около 110 тысяч жителей региона. И уже есть много хороших наработок, теперь на базе этого опыта нужно усилить краевую систему поддержки, считает губернатор.