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В Красноярском крае появится единый интернет-ресурс для волонтеров

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудил с общественниками региональные проекты по развитию добровольчества.

Источник: Правительство Красноярского края

Глава региона отметил, что интерес к волонтерской деятельности в регионе растет, как и запрос на помощь и поддержку. В это движение на регулярной основе включены около 110 тысяч жителей региона. И уже есть много хороших наработок, теперь на базе этого опыта нужно усилить краевую систему поддержки, считает губернатор.

В частности, чтобы жителям, которые готовы стать участниками добровольческого движения, было проще ориентироваться в том, кому они могут оказывать реальную помощь, планируется создать единый краевой интернет-ресурс, где все желающие смогут ознакомиться с направлениями работы местных волонтерских организаций.

«Один из главных вопросов, который обсудили на заседании Совета по развитию добровольчества: как укрепить и поддержать волонтерское движение. В крае не хватает единого интернет-ресурса, чтобы каждый человек, нуждающийся в помощи или, наоборот, готовый ее оказать, видел, куда обратиться, где он может встретить единомышленников», — отметил Михаил Котюков.

Глава региона также сообщил, что Красноярский край снова примет участие в конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Заявка включит в себя два направления: развитие ресурсных центров и поддержка мероприятий, направленных на комплексное развитие добровольчества. По результатам конкурса регион уже дважды становился получателем субсидии на поддержку добровольческих инициатив: в 2019 году сумма составила 9 млн рублей, в 2022 году — 7, 4 млн рублей.

Также в ближайшее время в край поступят средства для продолжения социального проекта «С заботой о жизни» благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс». Его цель — повышение качества жизни тяжелобольных и их родственников. Работа включает в себя помощь выездных бригад волонтеров и сиделок, транспортировку лежачих больных и многое другое.

Подводя итоги встречи с общественниками, глава региона отметил необходимость преемственности в деле волонтерства и популяризации этой деятельности среди жителей.