Школьник из Красноярского края стал призёром олимпиады по русскому языку

Об этом рассказали в региональном министерстве образования.
Заключительный этап олимпиады прошёл в Ставрополе. 327 ребят из 78 регионов страны боролись за звание лучших по русскому языку. Победителями стали 27 финалистов, ещё 125 — призёрами.
Победители и призёры заключительного этапа могут поступить на профильные в соответствии с олимпиадой направления любого вуза без конкурса.
Впереди финалы олимпиады по географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, литературе и английскому языку. От Красноярского края в этом году в заключительном этапе олимпиады участвуют 38 ребят.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае запустили акцию «Георгиевская ленточка». Акция проходит по всей России.