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Школьник из Красноярского края стал призёром олимпиады по русскому языку

Ученик краевой Школы космонавтики Владимир Носков стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Заключительный этап олимпиады прошёл в Ставрополе. 327 ребят из 78 регионов страны боролись за звание лучших по русскому языку. Победителями стали 27 финалистов, ещё 125 — призёрами.

Победители и призёры заключительного этапа могут поступить на профильные в соответствии с олимпиадой направления любого вуза без конкурса.

Впереди финалы олимпиады по географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, литературе и английскому языку. От Красноярского края в этом году в заключительном этапе олимпиады участвуют 38 ребят.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае запустили акцию «Георгиевская ленточка». Акция проходит по всей России.

образование