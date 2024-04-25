Мокрый снег и ветер до 14 м/с ожидаются в Иркутской области 25 апреля

Такой будет погода в Иркутске 25 апреля 2024, что касается сюрпризов от небесной канцелярии в остальных городах и районах региона, там также прогнозируется переменная облачность, но осадков больше — местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Днем скорость ветра ожидается до 14 м/с. Днем воздух в Приангарье прогреется до +6…+11, однако, при облачной погоде метеорологи обещают от +4 до −1 градуса.