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Мокрый снег и ветер до 14 м/с ожидаются в Иркутской области 25 апреля

Погода в Иркутске 25 апреля 2024 будет без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 46% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 25 апреля 2024 обещает быть немного теплее, чем накануне. В Областном центре в четверг днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске 25 апреля 2024

— Погода в Иркутске 25 апреля 2024 ожидается с переменной облачностью и без существенных осадков, — говорят метеорологи. — Ветер в городе днем подует с северо-запада со скоростью 7−12 м/с.

Такой будет погода в Иркутске 25 апреля 2024, что касается сюрпризов от небесной канцелярии в остальных городах и районах региона, там также прогнозируется переменная облачность, но осадков больше — местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Днем скорость ветра ожидается до 14 м/с. Днем воздух в Приангарье прогреется до +6…+11, однако, при облачной погоде метеорологи обещают от +4 до −1 градуса.

Напомним, ранее синоптики поделились предварительным прогнозом на май.