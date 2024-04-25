Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Комсомольске

В городской больнице № 7 Комсомольска зафиксировано снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно отчету, в больнице с начала года из 404 пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, почти половина прошла коронарографию, а четверть — ангиопластику коронарных артерий со стентированием.
— Заметное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стало возможным благодаря использованию передовых методов диагностики и лечения. В частности, широкое применение в клинике получили коронарография и ангиопластика коронарных артерий со стентированием, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Эти методы позволяют своевременно выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой и принять необходимые меры.