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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Комсомольске

Применение передовых методов диагностики и лечения ведет к положительным результатам.

Источник: Комсомольская правда

В городской больнице № 7 Комсомольска зафиксировано снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно отчету, в больнице с начала года из 404 пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, почти половина прошла коронарографию, а четверть — ангиопластику коронарных артерий со стентированием.

— Заметное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стало возможным благодаря использованию передовых методов диагностики и лечения. В частности, широкое применение в клинике получили коронарография и ангиопластика коронарных артерий со стентированием, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Эти методы позволяют своевременно выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой и принять необходимые меры.

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