Синоптики рассказали, какой погодой завершится неделя в Приморье

Так, в ночь на субботу, 27 апреля, регион окажется под влиянием фронтальных разделов, что вызовет небольшие и умеренные дожди на юге. Днем на Приморье постепенно будет распространяться гребень сибирского антициклона, дожди прекратятся. В нижнем слое тропосферы с севера придет более прохладная воздушная масса, что скажется на температурном режиме северных районов. Минимальные температуры воздуха составят +4…+10 °С, на северо-востоке 0…+3°С, в дневные часы воздух прогреется до +15…+23 °С.