Синоптики рассказали, какой погодой завершится неделя в Приморье

К концу недели погода порадует приморцев теплом, сообщает ИА PrimaMedia. Однако, совсем без дождей не обойдется. По данным портала "Примпогода, местами в Приморье накроют осадки, но будут они кратковременными.
Так, в ночь на субботу, 27 апреля, регион окажется под влиянием фронтальных разделов, что вызовет небольшие и умеренные дожди на юге. Днем на Приморье постепенно будет распространяться гребень сибирского антициклона, дожди прекратятся. В нижнем слое тропосферы с севера придет более прохладная воздушная масса, что скажется на температурном режиме северных районов. Минимальные температуры воздуха составят +4…+10 °С, на северо-востоке 0…+3°С, в дневные часы воздух прогреется до +15…+23 °С.
Ночью в воскресенье, 28 апреля, из Китая подойдет следующий участок фронта, дожди возобновятся. На этот раз зона осадков распространится и на северную половину края. Местами не исключены грозы. Температурный фон существенно не изменится.
Во Владивостоке ночью в субботу ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха +7…+10 °С, а днем при переменной облачности столбики термометров поднимутся до отметок +16…+19 °С. В воскресенье ночью также не исключен небольшой дождь. Ночью температура существенно не изменится, днем при свежем северо-западном ветре станет на пару градусов прохладнее.