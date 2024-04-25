В Новосибирске ударят заморозки в первую половину майских праздников

Синоптики «Яндекс. Погоды» предупреждают, что в воскресенье, 28 апреля, утром ожидается +4 градуса, днём — максимум +16. День будет пасмурным.
+10 утром и +16 днём покажет градусник в понедельник, 29 апреля. Но и этот выходной не обойдётся без осадков. Специалисты Gismeteo также прогнозируют грозы и усиление ветра до 16 м/с.
А вот во вторник, 30 апреля, температура резко упадёт: от —1 до +6 градусов. По мнению синоптиков, ощущаться будут все — 6 градусов. Не исключён и снег с дождём.
В первый майский день ситуация улучшится — воздух прогреется до +10 градусов, пасмурная погода сменится облачной.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске планируют запустить речные пригородные маршруты.