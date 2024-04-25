Жителям Красноярского края бесплатно раздадут георгиевские ленты

«Каждый год накануне Дня Победы ношу георгиевскую ленту — с уважением и благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войны, — рассказал губернатор. — Для всей нашей страны это символ памяти о том времени, о поколении победителей, обо всех павших на поле боя. Сегодня по всему краю началась всероссийская акция “Георгиевская ленточка”. Волонтеры будут работать в общественных местах, у них можно получить ленту и прикрепить ее на одежду. Поддержите эту добрую традицию. Давайте вместе покажем, что мы помним о подвигах наших предков!».