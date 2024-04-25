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Жителям Красноярского края бесплатно раздадут георгиевские ленты

Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская лента».

Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская лента». Старт ей дали 24 апреля на острове Татышев активисты регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В ближайшие две недели они будут выдавать георгиевские ленточки и рассказывать об истории символа Победы жителям региона.

Поддержал акцию и губернатор края Михаил Котюков, который прикрепил оранжево-чёрную георгиевскую ленту на лацкане пиджака.

«Каждый год накануне Дня Победы ношу георгиевскую ленту — с уважением и благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войны, — рассказал губернатор. — Для всей нашей страны это символ памяти о том времени, о поколении победителей, обо всех павших на поле боя. Сегодня по всему краю началась всероссийская акция “Георгиевская ленточка”. Волонтеры будут работать в общественных местах, у них можно получить ленту и прикрепить ее на одежду. Поддержите эту добрую традицию. Давайте вместе покажем, что мы помним о подвигах наших предков!».

Добровольцы будут выдавать ленты по всему краю — в городских скверах и площадях, парках, продуктовых магазинах, торговых центрах, аптеках, АЗС и других общественных местах. Информация о местах раздачи доступна на сайте георгиевскаяленточка.рф.

«В этом году мы раздадим 150 тысяч георгиевских лент, из них 50 тысяч в Красноярске. В городах и крупных поселках Красноярского края организовано несколько десятков точек выдачи, о которых любой желающий может узнать на сайте акции или движения “Волонтеры Победы”», — рассказала исполнительный директор красноярского регионального отделения движения Екатерина Чернова.

Напомним, по правилам, крепить георгиевскую ленту на одежде нужно бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами.

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