В Хабаровске маломерные суда отправятся в плавание раньше дачных теплоходов

Движение маломерных судов на водных объектах в границах Хабаровска будет разрешено с 27 апреля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Напомним, маломерное судно — это плавсредство, длина которого не должна превышать двадцать метров, и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.
Разрешительный документ для таких судов принят в связи с повышением среднесуточных температур воздуха и окончанием ледостава. В документе сообщается, что руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда и базы для их стоянок, рекомендуется осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию плавсредств на водных объектах общего пользования, находящихся в границах городского округа «Город Хабаровск».
В настоящее время в администрации города решается вопрос о возможном переносе на более ранний срок начала навигации для дачных теплоходов.