В Хабаровске маломерные суда отправятся в плавание раньше дачных теплоходов

Разрешительный документ для таких судов принят в связи с повышением среднесуточных температур воздуха и окончанием ледостава. В документе сообщается, что руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда и базы для их стоянок, рекомендуется осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию плавсредств на водных объектах общего пользования, находящихся в границах городского округа «Город Хабаровск».