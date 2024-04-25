Тысячи огней в честь Дня Победы: какой праздничный салют увидят хабаровчане на 9 Мая

От салюта в честь Дня Победы 2024 хабаровчане ждут многое, каждый раз надеясь, что он продлится чуть дольше, чем в прошлом году. Но, на этот раз фейерверк также будет сиять в небе — 15 минут. Полюбоваться на него смогут жители на набережной и с нескольких других точек города. Например, увидеть залпы можно на Комсомольской площади, на площади Славы, рядом с Утесом, с Ерофей арены, а также на Казачье горе, расположенной на возвышенности. Кто-то специально отправится на башню Инфиделя, откуда открывается потрясающий обзор на реку Амур и мост.