Тысячи огней в честь Дня Победы: какой праздничный салют увидят хабаровчане на 9 Мая

Хабаровчане готовятся отметить 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, главное событие, которое ежегодно празднуется 9 Мая, украсит яркий праздничный салют. Где, когда и сколько будет длиться в этом году фейерверк, узнаем подробнее в нашем материале.
Салют на День Победы в Хабаровске
От салюта в честь Дня Победы 2024 хабаровчане ждут многое, каждый раз надеясь, что он продлится чуть дольше, чем в прошлом году. Но, на этот раз фейерверк также будет сиять в небе — 15 минут. Полюбоваться на него смогут жители на набережной и с нескольких других точек города. Например, увидеть залпы можно на Комсомольской площади, на площади Славы, рядом с Утесом, с Ерофей арены, а также на Казачье горе, расположенной на возвышенности. Кто-то специально отправится на башню Инфиделя, откуда открывается потрясающий обзор на реку Амур и мост.
Кстати, первый фейерверк в Хабаровске прошел в 1990 году. Его нашему городу подарила Япония и запускали яркие огни с баржи. Тогда на набережной собралось около 250 000 зрителей — почти половина всех жителей Хабаровска. Толпа была настолько огромной, что заканчивалась на улице Калинина. Многие ожидали, что салют будет, как обычный советский — красно-зелено-желтые залпы, но тогда были фигурные огни — разноцветные. Яркое событие осталось надолго в памяти многих хабаровчан.
Когда начнется салют на День Победы в Хабаровске
В этом году салют в Хабаровске снова запустят военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). Начнется зрелище в 22:00. Фейерверки будут озарять небо после окончания всех праздничных мероприятий, сообщили в администрации Хабаровска. Залпы выпустят в сторону Амура, однако жителей предупреждают не подходить слишком близко к орудиям.
В 2023 году жители увидели 30 залпов из шести гаубиц БС-3, также использовались салютные установки на базе КамАЗа. Военные порадовали город более 20 видами салютов разных цветов. Какими залпами удивят хабаровчан в этом году, подробной информации пока нет. каким будет салют в Хабаровске в 2024 году.