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В Новосибирске девушка-аниме продаёт девственность за 650 тысяч рублей

Девушка под ником Nusha сообщает, что ей 23 года, она живёт в Новосибирске и готова расстаться с девственностью за 7 тысяч долларов (650 тысяч рублей).

Но не с любым желающим.

Объявление о продаже девственности появилось на специальном сайте. Жительница Новосибирска не выставила фото, но указала параметры фигуры: 75/60/85.

В графе о себе Nusha написала: любит сидеть дома, смотреть аниме, читать, вязать и рисовать. А ещё котиков.

Девушка требует разговора с партнёром, чтобы понять — возможно ли продолжение. С девственностью она готова попрощаться за 7 тысяч долларов (650 тысяч рублей).

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что опубликованы 30 фото скандального актера из Новосибирска Никиты Кологривого.

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