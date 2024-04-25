В Новосибирске девушка-аниме продаёт девственность за 650 тысяч рублей

Но не с любым желающим.
Объявление о продаже девственности появилось на специальном сайте. Жительница Новосибирска не выставила фото, но указала параметры фигуры: 75/60/85.
В графе о себе Nusha написала: любит сидеть дома, смотреть аниме, читать, вязать и рисовать. А ещё котиков.
Девушка требует разговора с партнёром, чтобы понять — возможно ли продолжение. С девственностью она готова попрощаться за 7 тысяч долларов (650 тысяч рублей).
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что опубликованы 30 фото скандального актера из Новосибирска Никиты Кологривого.