Во Владивостоке идёт приём заявок на семейный фотоконкурс

Приём заявок на участие в конкурсе фотографий «Владивосток семейный» продолжается в столице Приморья, сообщили на сайте городской администрации.
Конкурс приурочили к Году семьи в России. Его цели — популяризация фотоискусства, поддержание и сохранение традиционных семейных ценностей, а также создание и продвижение положительного образа Владивостока через фотографию.
Организуют мероприятие управление по работе со средствами массовой информации администрации Владивостока и автономная некоммерческая организация «Многодетное Приморье».
Участвовать в конкурсе могут фотолюбители и профессиональные фотографы, а также фотошколы, фотоклубы, фотостудии и другие творческие объединения Владивостока, посвящённые фото.
В конкурсе три номинации. «Моя семья» посвящена изображениям любой семьи, в том числе многодетной. Нужно, чтобы в семье действовали традиции, люди вместе путешествовали или проводили свободное время. «Вместе 50+» — в этой номинации могут участвовать фото семей, где супруги прожили вместе более 50 лет. Номинация «Семейные династии» отводится под изображения семей, где молодые поколения продолжают дело предков.
Каждому участнику разрешается прислать не более трёх фото, которые нужно загрузить в облачное хранилище. По номинациям распределить фото можно самостоятельно, однако организаторы могут сами переместить изображение в другую номинацию при необходимости. Важное правило: принимаются фотографии, сделанные во Владивостоке, в том числе на островах, в период с 1 января 2020 года по 15 мая 2024 года. Нужно, чтобы фото ранее не участвовали в других конкурсах Приморья.
Организаторы уточняют, что участник не должен указывать своё имя ни на фото, ни в названии файлов, ни в EXIF-данных к фотографиям. Это нужно для беспристрастности оценки. Выбирать победителей будут представители общественности, администрации Владивостока и СМИ.
Жюри выставит оценки фотографиям, а по итогам выберет по три лучшие работы в каждой номинации. Победители получат приятные семейные призы: посещение дельфинария, плавание с дельфинами, вечерняя прогулка на катере, мастер-класс по гончарному делу, картинг, приключенческий квест и многое другое.
Для участия нужно заполнить заявку в форме по ссылке. Нужно прикрепить ссылку на файлы в облачном хранилище.
Задать вопросы о конкурсе можно по номерам представителей организаторов:
8−924−739−94−91 (WhatsApp) Виктория;
8−914−656−24−07 (WhatsApp) Дарья.