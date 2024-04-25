Во Владивостоке идёт приём заявок на семейный фотоконкурс

Каждому участнику разрешается прислать не более трёх фото, которые нужно загрузить в облачное хранилище. По номинациям распределить фото можно самостоятельно, однако организаторы могут сами переместить изображение в другую номинацию при необходимости. Важное правило: принимаются фотографии, сделанные во Владивостоке, в том числе на островах, в период с 1 января 2020 года по 15 мая 2024 года. Нужно, чтобы фото ранее не участвовали в других конкурсах Приморья.