Красноярский «Енисей» возвращается на Центральный стадион

Футбольный клуб «Енисей» вновь будет играть на Центральном стадионе. Первый матч этого года на острове Отдыха красноярская команда проведет 28 апреля против «Волгаря» из Астрахани. Для болельщиков это долгожданное событие. А накануне «Енисей» добился победы в Саратове. Красноярцы забили местному «Соколу» два безответных мяча. Отличились Александр Ломакин и Денис Тихонов.