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Красноярский «Енисей» возвращается на Центральный стадион

Команда там не играла с прошлого года.

Футбольный клуб «Енисей» вновь будет играть на Центральном стадионе. Первый матч этого года на острове Отдыха красноярская команда проведет 28 апреля против «Волгаря» из Астрахани. Для болельщиков это долгожданное событие. А накануне «Енисей» добился победы в Саратове. Красноярцы забили местному «Соколу» два безответных мяча. Отличились Александр Ломакин и Денис Тихонов.

Напомним, в 2023 году на Центральном стадионе в Красноярске провели реновацию газона. Сняли весь слой натурального газона, а постелили уже искусственное покрытие.

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