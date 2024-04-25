В Красноярске 27 апреля изменят схему движения транспорта на Красрабе

В Красноярске на правобережье 27 апреля временно изменят схему движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Изменения связаны с репетицией шествия на День Победы. С 14 часов на Красрабе обесточат контактную сеть, трамваи не будут ходить. Работать будет только маршрут № 5. Ограничения продлятся до 23 часов 27 апреля.
С 16 часов Красраб частично закроют для движения транспорта.
Маршруты № 2, 19, 43, 90, 95 и 40С также пойдут по Заводскому проезду через ул. Семафорная, ул. Вавилова, ул. Корнетова с выездом на проспект им. газеты «Красноярский рабочий».
Маршруты № 60 и 85 пойдут по Заводскому проезду, ул. Семафорная, ул. Академика Вавилова, ул. Корнетова, ул. Московская с выходом на ул. Мичурина, и Октябрьский мост.
Все ограничения продлятся до 23 часов вечера.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске 7 мая состоится выставка ретроавтомобилей и военной техники. Гостям мероприятия покажут автомобили 40-х — 60-х годов 20 века.