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В Красноярске 27 апреля изменят схему движения транспорта на Красрабе

Это связано с репетициями ко Дню Победы.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на правобережье 27 апреля временно изменят схему движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Изменения связаны с репетицией шествия на День Победы. С 14 часов на Красрабе обесточат контактную сеть, трамваи не будут ходить. Работать будет только маршрут № 5. Ограничения продлятся до 23 часов 27 апреля.

С 16 часов Красраб частично закроют для движения транспорта.

Автобусы, следующие по маршрутам № 3, 8 и 10, будут объезжать перекрытый участок проспекта по Заводскому проезду, ул. Семафорная, ул. Академика Вавилова, ул. Корнетова, ул. Московская с выходом на ул. Мичурина.

Маршруты № 2, 19, 43, 90, 95 и 40С также пойдут по Заводскому проезду через ул. Семафорная, ул. Вавилова, ул. Корнетова с выездом на проспект им. газеты «Красноярский рабочий».

Маршруты № 60 и 85 пойдут по Заводскому проезду, ул. Семафорная, ул. Академика Вавилова, ул. Корнетова, ул. Московская с выходом на ул. Мичурина, и Октябрьский мост.

Все ограничения продлятся до 23 часов вечера.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске 7 мая состоится выставка ретроавтомобилей и военной техники. Гостям мероприятия покажут автомобили 40-х — 60-х годов 20 века.