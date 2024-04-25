Певица из Братска приняла участие в телевизионном шоу Андрея Малахова

— Очень часто мы живем с грузом в душе и носим за собой какие-то ошибки, думаем «а как бы я могла поступить по-другому» в определенной ситуации, — поделилась на всю страну Влада Мирави. — С годами этот груз копится на душе, и эта песня о том, что это все можно оставить в прошлом и себя можно любить, себя можно прощать и самое главное, что у нас у людей есть выбор. Господь нам даровал этот великий подарок — воля — выбор какими людьми мы хотим быть, какими качествами обладать. Хотим ли мы наполнить свою жизнь враждой, осуждением, злобой и тогда мы наполняем свою жизнь тьмой, или у нас есть выбор быть человеком света, человеком тепла.