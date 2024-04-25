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Певица из Братска приняла участие в телевизионном шоу Андрея Малахова

Эфир программы «Песни от всей души» с Владой Мирави вышел 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Влада Мирави — певица из Братска, написавшая песню «Воля», которая за несколько недель набрала миллионные просмотры в интернете. На сегодняшний день в Сети композиция уже два с половиной месяца и за это время ее прослушали 8.5 миллионов человек. Такая популярность не осталась незамеченной. Владу пригласил на свое шоу «Песни от всей души» Андрей Малахов. В эфир передача вышла 21 апреля.

— Песня «Воля» Влада Мирави и ее хит! — представил братчанку известный ведущий.

«Класс! Класс! Очень клево!» — отреагировали после исполнения песни «Воля» сидящие в телестудии.

— Что подвигло тебя написать эту песню? — спросил Владу Андрей Малахов в эфире.

— Очень часто мы живем с грузом в душе и носим за собой какие-то ошибки, думаем «а как бы я могла поступить по-другому» в определенной ситуации, — поделилась на всю страну Влада Мирави. — С годами этот груз копится на душе, и эта песня о том, что это все можно оставить в прошлом и себя можно любить, себя можно прощать и самое главное, что у нас у людей есть выбор. Господь нам даровал этот великий подарок — воля — выбор какими людьми мы хотим быть, какими качествами обладать. Хотим ли мы наполнить свою жизнь враждой, осуждением, злобой и тогда мы наполняем свою жизнь тьмой, или у нас есть выбор быть человеком света, человеком тепла.

На шоу Влада немного рассказала о себе. Она родилась в Братске, в многодетной семье (пятеро детей). У братчанки казачьи корни и мама воспитывала их именно в казачьих традициях. После небольшого интервью сибирячка предложила остальным гостям шоу исполнить с ней песню «Я не могу иначе».

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