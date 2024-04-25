В мае Омскую область зальёт ливнями

Майские выходные в этом году не порадуют омичей теплом. С 28 апреля по 1 мая будут идти дожди, а температура воздуха поднимется лишь до +15 градусов. На День Победы, с 9 по 12 мая, наконец-то будет сухая погода, а воздух местами прогреется до +18 градусов. Но уже с 15 мая снова начнутся ливни. Дожди будут идти каждый день вплоть до конца месяца.