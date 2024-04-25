В мае Омскую область зальёт ливнями

По прогнозам сайта Gismeteo на ближайший месяц, в мае омичей ждут затяжные дожди. Осадки ожидаются уже в первых числах месяца, наряду с прохладной температурой воздуха — местами до +7 градусов.
Майские выходные в этом году не порадуют омичей теплом. С 28 апреля по 1 мая будут идти дожди, а температура воздуха поднимется лишь до +15 градусов. На День Победы, с 9 по 12 мая, наконец-то будет сухая погода, а воздух местами прогреется до +18 градусов. Но уже с 15 мая снова начнутся ливни. Дожди будут идти каждый день вплоть до конца месяца.
Отметим, что ранее в Обь-Иртышском УГМС давали более оптимистичный прогноз на май в Омской области. По данным синоптиков, температура воздуха в мае должна быть в пределах нормы: +10,7…+13,6 градуса. Аналогичная ситуация и с осадками, их ожидалось столько же, сколько и в предыдущие годы.