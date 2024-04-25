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Приметы на день Василия Парильщика: что нельзя делать 25 апреля 2024 года

В четверг, 25 апреля, вспоминают Василия Исповедника (Парийского).

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +12°

В народе этот день известен, как Василий Парильщик. Название связано с особенностями погоды — как правило, к этому времени солнце уже хорошо прогревало почву, и на земле уже могли начинать сельхозработы.

Что можно делать 25 апреля:

  • в этот день обязательно ходили в бани. К ним готовились уже с самого утра: печи растапливали, запаривали веники;
  • считалось важным хорошо накормить домашнюю птицу и скот;

Что нельзя делать 25 апреля:

  • ходить в лес в одиночку. Такой запрет предки связывали с тем, что в это время в лесах выходили из спячки последние непроснувшиеся медведи;
  • убираться дома;
  • ходить на охоту и рыбалку;

Народные приметы:

  • ясное, но морозное утро — лето будет неурожайным и сухим;
  • в березах много сока — к дождливому сезону;
  • солнце хорошо припекает — к богатому урожаю хлеба.