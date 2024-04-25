Приметы на день Василия Парильщика: что нельзя делать 25 апреля 2024 года

В народе этот день известен, как Василий Парильщик. Название связано с особенностями погоды — как правило, к этому времени солнце уже хорошо прогревало почву, и на земле уже могли начинать сельхозработы.
Что можно делать 25 апреля:
- в этот день обязательно ходили в бани. К ним готовились уже с самого утра: печи растапливали, запаривали веники;
- считалось важным хорошо накормить домашнюю птицу и скот;
Что нельзя делать 25 апреля:
- ходить в лес в одиночку. Такой запрет предки связывали с тем, что в это время в лесах выходили из спячки последние непроснувшиеся медведи;
- убираться дома;
- ходить на охоту и рыбалку;
Народные приметы:
- ясное, но морозное утро — лето будет неурожайным и сухим;
- в березах много сока — к дождливому сезону;
- солнце хорошо припекает — к богатому урожаю хлеба.