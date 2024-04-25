Красноярцам рассказали, где и когда в городе отключат горячую воду

В СГК также рассказали, почему нужно отключать горячую воду на 10 дней: «Гидравлические испытания — самый быстрый и надежный способ проверки коммунальной инфраструктуры. Вода подается в теплосети давлением на 25% выше обычного. При этом она теплая, а не горячая, поэтому при возможном выходе на поверхность обжечься невозможно. Часть слабых мест трубопроводов, которые обнаружены во время испытаний, ремонтируется сразу. Именно на эти работы и нужны дополнительные дни. Кроме того, одновременно ведутся ремонты и на оборудовании самой ТЭЦ — в сжатые сроки, без выходных энергетики выполняют те работы, которые невозможны без отключения горячей воды».