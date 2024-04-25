Красноярцам рассказали, где и когда в городе отключат горячую воду

В СГК напомнили, что дату отключения отопления ежегодно устанавливает специальным распоряжением администрация города, ориентируясь на погодные условия. Как правило, это середина мая. Сразу после перевода оборудования на летний режим работы проводятся испытания трубопроводов на прочность и плотность. Это делается поэтапно, в зависимости от зон ответственности теплоисточников. Для каждой из трех красноярских ТЭЦ период остановки и связанного с ней отключения горячей воды составляет 10 дней. Однако эта цифра плановая и, по возможности, воду могут вернуть досрочно.
Первое отключение горячего водоснабжения в Красноярске планируется с 20 мая и коснется зоны теплоснабжения ТЭЦ-1 — Ленинского, Кировского районов и небольшой части Советского района рядом с Октябрьским мостом на левом берегу.
Предварительный график отключения горячей воды отражен на специальной карте — нужно ввести свой адрес, чтобы увидеть сроки.
В СГК также рассказали, почему нужно отключать горячую воду на 10 дней: «Гидравлические испытания — самый быстрый и надежный способ проверки коммунальной инфраструктуры. Вода подается в теплосети давлением на 25% выше обычного. При этом она теплая, а не горячая, поэтому при возможном выходе на поверхность обжечься невозможно. Часть слабых мест трубопроводов, которые обнаружены во время испытаний, ремонтируется сразу. Именно на эти работы и нужны дополнительные дни. Кроме того, одновременно ведутся ремонты и на оборудовании самой ТЭЦ — в сжатые сроки, без выходных энергетики выполняют те работы, которые невозможны без отключения горячей воды».