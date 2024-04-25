«Накидали 7 КамАЗов»: мэр Омска Шелест помог убрать мешки с мусором после субботника

Они помогли убрать мешки с мусором с улицы Менделеева, которые остались после субботника, прошедшего 20 апреля.
«Накидали 7 КамАЗов. Весь этот мусор отправится на полигоны», — написал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что городское УДХБ ведёт работы ещё по нескольким направлениям кроме вывоза мусора после субботника.
«При этом, при наличии 1,5 тысячи рабочих мест на предприятии, 300 — вакантны, да и зарплаты, с нашими бюджетными возможностями, невелики. Так что помощь точно нелишняя», — сказал градоначальник.
Напомним, что на общегородской субботник в этом году вышло более 140 тысяч омичей. За минувшие выходные бригады УДХБ вывезли из Омска почти 1,5 тысячи кубометров мусора, в том числе и мешки с отходами после субботника.