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«Накидали 7 КамАЗов»: мэр Омска Шелест помог убрать мешки с мусором после субботника

24 апреля мэр Омска Сергей Шелест с командой администрации города провели очередной средник.

Источник: Соцсети

Они помогли убрать мешки с мусором с улицы Менделеева, которые остались после субботника, прошедшего 20 апреля.

«Накидали 7 КамАЗов. Весь этот мусор отправится на полигоны», — написал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что городское УДХБ ведёт работы ещё по нескольким направлениям кроме вывоза мусора после субботника.

«При этом, при наличии 1,5 тысячи рабочих мест на предприятии, 300 — вакантны, да и зарплаты, с нашими бюджетными возможностями, невелики. Так что помощь точно нелишняя», — сказал градоначальник.

В пятницу, 26 апреля, Сергей Шелест планирует посетить производство по переработке автошин. А до этого времени — собрать самосвал покрышек, чтобы приехать не с пустыми руками.

Напомним, что на общегородской субботник в этом году вышло более 140 тысяч омичей. За минувшие выходные бригады УДХБ вывезли из Омска почти 1,5 тысячи кубометров мусора, в том числе и мешки с отходами после субботника.