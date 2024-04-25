Григорий Лепс откроет караоке-бар в Петербурге

Как уточнила руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко, локация граничит с одним из основных торговых коридоров северной столицы — Большой Конюшенной улицей, где по результатам 2023 года ставки аренды в стрит-ритейле составляли 3,8 — 7,7 тысячи рублей за квадратный метр в месяц. Также рядом — набережная канала Грибоедова со ставками аренды в диапазоне 2,2 — 6,7 тысячи рублей за «квадрат».