В Иркутске бизнесмен из Китая задолжал около 4 млн рублей за вывоз мусора

В Иркутске предприниматель из Китая задолжал за вывоз мусора около 4 млн рублей. Бизнесмену принадлежит большое количество складов на территории Ленинского округа города, однако долгое время он не оплачивал услуги за вывоз мусора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по региону.