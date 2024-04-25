Во Владивостоке на улицах появились новые дорожные знаки

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени, улицах Часовитина, Ладыгина, Вязовой, Коммунаров и Героев-Тихоокеанцев и Ватутина рабочие бригады муниципальной дорожной службы города установили новые дорожные знаки. Также специалисты дорожной службы каждый день занимаются ремонтом и обслуживанием уже ранее установленных дорожных знаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Один из самых необходимых знаков «Место остановки автобуса» на днях появился на Ладыгина, 17. В районе Коммунаров, 11, Героев-Тихоокеанцев, 5а и Ватутина, 4 были установлены пешеходные переходы, а на Вязовой, 1 В смонтировали «Уступи дорогу» и «Движение направо». В районе дома № 133/1 на проспекте Красного Знамени вернули знак «Главная дорога», а на Часовитина, 27 выделили место для парковки людям с ограниченными возможностями.
«Регулярно меняем пришедшие в негодность знаки и указатели, а также устанавливаем новые на месте пропавших», — рассказали в муниципальном дорожном предприятии.
Отметим, что администрация города просит водителей и пешеходов быть внимательными в соблюдении требований знаков, установленных по городу.