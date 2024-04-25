Во Владивостоке на улицах появились новые дорожные знаки

Один из самых необходимых знаков «Место остановки автобуса» на днях появился на Ладыгина, 17. В районе Коммунаров, 11, Героев-Тихоокеанцев, 5а и Ватутина, 4 были установлены пешеходные переходы, а на Вязовой, 1 В смонтировали «Уступи дорогу» и «Движение направо». В районе дома № 133/1 на проспекте Красного Знамени вернули знак «Главная дорога», а на Часовитина, 27 выделили место для парковки людям с ограниченными возможностями.