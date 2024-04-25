В Омске с 25 апреля выросла стоимость проезда на почти 40 маршрутах

В частности, проезд стал дороже на 39-ти маршрутах: № 6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.
Стоимость проезда на указанных маршрутках достигла 30−35 рублей при расчете наличными; 35 рублей при оплате картой «Омска» или банковской картой; по льготной «Омске» для школьников, пенсионеров и студентов проезд достигает 30 рублей.
Отметим, стоимость проезда в своих маршрутках повысили 24 частных перевозчика, работающих по нерегулируемому тарифу, что позволяет им самостоятельно устанавливать стоимость проезда.
Добавим, в муниципальном пассажирском транспорте стоимость проезда остается прежней и не изменялась с 1 января 2019 года.