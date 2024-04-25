Остров отходов средь фекального озера: в Красноярском крае создают новую «достопримечательность»

Тут с ней можно поспорить, потому что технологии все же развиваются. От водоема запах чувствуется даже через монитор. По крайней мере, не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить, какая там стоит вонь. Активистка подтверждает — дышать нечем и возле озера, и на трассе неподалеку.