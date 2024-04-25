Остров отходов средь фекального озера: в Красноярском крае создают новую «достопримечательность»

Судя по снимкам из космоса, его видно даже с земной орбиты. Но попытки властей ликвидировать смрадный водоем столь неэффективны, что объект только увеличивается в размерах.
«Технологии» XXI века
Активистка из Богучанского района Анастасия Церфус опубликовала кадры того самого озера, куда сливают отходы различные предприятия райцентра.
«В XXI веке в богатейшей стране мира мы отходы сливаем в такую яму. Недавно здесь поднялся уровень воды. Все сливается сюда, а очистные не строят», — возмутилась Анастасия.
Тут с ней можно поспорить, потому что технологии все же развиваются. От водоема запах чувствуется даже через монитор. По крайней мере, не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить, какая там стоит вонь. Активистка подтверждает — дышать нечем и возле озера, и на трассе неподалеку.
До Богучан же запах не доходит, а потому ассенизаторские машины продолжают сливать в ставшую уже грязной от частых сливов воду большое количество отходов. В итоге, рассказывают жители, на водоеме появился целый бугорок. Однако озеро с островом и глаз не радуют, и место отдыха так себе.
Так сложилось исторически
Богучанская активистка обратилась в краевое министерство экологии. Замминистра Юлия Гуменюк направила запрос в администрацию Богучанского сельсовета.
В ответе главы сельсовета Ларисы Шмелевой, копия которого оказалась в распоряжении «МК в Красноярске», указывается, что водоем исключили из лесного фонда, теперь он в границах села. Вероятно, такая мера делает объект безвредным для окружающей среды. Хотя, опять же, вокруг лес, а под тоннами фекалий и прочих отходов — почва.
Также в документе говорится, что еще в конце прошлого века водоем передали предприятию из сферы ЖКХ, но затем из-за изменения законодательства права пользования организацию лишили. Но теперь, объяснила Анастасия Церфус, в озеро сливают нечистоты разные организации. В первую очередь, местные ассенизаторы.
«В виду дефицитности местных бюджетов Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений не разрабатывалась», — добавляет в ответе заместителю министра глава сельсовета (орфография и пунктуация автора сохранены).
Отмечается также, что рассматривались разные варианты размещения очистных. И на месте больничного городка, и в достаточно отдаленном поселке Таежном. Но, как говорится, есть нюансы. Они мешают решить проблему.
О каком суде идет речь? Согласно тому же ответу, он прошел 23 августа 2018 года. И если ссылаться на него, то стоит прочесть решение. Оно, кстати, есть в электронной картотеке Богучанского суда:
«Обязать Администрацию Богучанского сельского совета Красноярского края ликвидировать несанкционированные свалки отходов: — твердых бытовых отходов (координаты N 58*24*1964 Е 097*14*7255) на территории 4 Га, жидких бытовых отходов (координаты N 58*23*3803 Е 097*17*0729) на территории 0,5 Га в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу».
Но уже идут 2020-е, а, судя по колее, как туда ездили сливать отходы, так и ездят. То есть, незаконная свалка, по сути, не была ликвидирована, а продолжает функционировать. Да и суд обязал администрацию решать проблему, а не что-то запретил людям.
Кстати, удалось найти одно дело о привлечении к ответственности коммунальной организации ООО «Комфорт». Машина предприятия, которая везла отходы на слив в озеро, была остановлена, что привело к разбирательствам. Это было еще в 2016 году.
Была принята, согласно ответу главы сельсовета, и еще одна мера в рамках борьбы со свалкой — рабочие установили железобетонные блоки.
«Ежегодно сельсовету приходится восстанавливать и возвращать на место», — пишет Лариса Шмелева Юлии Гуменюк.
Оканчивается текст просьбой помощи местным властям со стороны краевых министерств в решении вопроса с озером и свалкой. И это, кажется, резонно, а то озеро из фекалий, выкачанных из богучанских септиков, видно уже из космоса.
Еще об одной проблеме, подтоплении улиц райцентра Богучаны, «МК в Красноярске» рассказывал ранее.