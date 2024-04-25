Сегодня в Омской области будет тепло и без осадков

В Омской области сегодня немного потеплеет. Воздух на территории региона прогреется до +13 градусов. О том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление не изменится.
Завтра будет еще теплее. Так, ночью столбик термометра покажет от 0 до −5 градусов, а днем — от +11 до +16. Согласно прогнозу, преимущественно без осадков. Направление ветра не изменится.