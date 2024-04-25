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В Братске начался ремонт федеральной трассы «Вилюй»

Всего отремонтируют более 30 км дороги.

Источник: Мэрия Иркутска

В Братске начались ремонтные работы на федеральной трассе «Вилюй». В районе Энергетик по улице Студенческой уже идет фрезеровка старого покрытия, а также там убирают бордюрный камень. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

— Нам предстоит фрезеровка покрытия дороги, там где она деформирована, а также устройства выравнивающего слоя и слоя износа. Кроме того нанесем разметку, в том числе пластичными материалами. Всего отремонтируем более 30 километров дороги во всех районах Братска. Особое внимание уделено участкам в жилых районах Энергетик и Гидростроитель, — рассказал начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в городе Братске Сергей Золотухин.

Дорожный асфальт обновят на трассе «Вилюр» от кольца аэропорта до Братской ГЭС, в том числе на улицах Пирогова и Студенческая, а также от водохранилища до выезда из города в районе примыкания на Шаманскую трассу.

Это не единственные работы на проезжей части, которые запланированы в Братске на этот год. Восстановление коснется и отрезков от перекрестка на алюминиевый завод до кооператива Галачинский и от выезда со старого шоссе Братск-Падун до кольца аэропорта.

В прошлом году в Братске отремонтировали 2,5 километра трассы «Вилюй» в районе улицы Крупской.