В Братске начался ремонт федеральной трассы «Вилюй»

— Нам предстоит фрезеровка покрытия дороги, там где она деформирована, а также устройства выравнивающего слоя и слоя износа. Кроме того нанесем разметку, в том числе пластичными материалами. Всего отремонтируем более 30 километров дороги во всех районах Братска. Особое внимание уделено участкам в жилых районах Энергетик и Гидростроитель, — рассказал начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в городе Братске Сергей Золотухин.