Рододендроны с Сопки любви в Хабаровском крае стали самыми популярными в ДФО



На втором месте рейтинга дальневосточных локаций — дендрарий горнотаежной станции недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Объем передаваемых данных здесь увеличился более чем в 2,5 раза, а количество гостей на 30%. Третью позицию занимает Сахалинский краеведческий музей — с территории парка в период цветения рододендронов пользователи передали на 93% больше фото и видео, а количество любителей полюбоваться весенними первоцветами выросло на 35% год к году. Замыкает рейтинг гора Светлая в Забайкалье. В последний сезон цветения пользователи прокачали в сети оператора на 92% больше данных, а число приезжающих увеличилось на 42%. — Природа и география Хабаровского края богата и уникальна — есть тайга, горные склоны и хребты, карстовые реки и бухты. Весной тысячи людей стараются насладиться видами зацветающей природы, а ленты соцсетей и мессенджеров начинают заполнятся фото и видео с розовеющих сопок. Мы постоянно анализируем пользовательскую активность в популярных туристических точках региона и на основе полученных данных прогнозируем рост нагрузки, чтобы все абоненты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом в поездках. В этом году наши инженеры запустили дополнительный низкочастотный слой LTE в почти 70 населенных пунктах края, что позволило увеличить существующее покрытие мобильной сети 4G, — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.