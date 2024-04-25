Регион 55 впечатлений. Омский туристический сезон открыт

Начало 2024 года выдалось богатым на события и награды для представителей сферы туризма Омской области.
О любимых омичами акциях, долгожданном открытии турсезона, о достижениях и планах на 2024 год рассказала замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Событий множество.
«В этом году мы продолжаем реализовывать в разных направлениях в сфере туризма концепцию “Регион 55 впечатлений”, — рассказывает Светлана Бакулина. — Она объединяет различные возможности и условия посещения Омской области туристами. К их числу можно отнести и увеличивающееся число событийных мероприятий, особенно в муниципальных районах».
Они готовы принять туристов, предложить программы и поддерживать акции и проекты, чтобы заявить о себе как о территории комфортного приёма гостей.
Это большая сетка туристических маршрутов, которая каждый год развивается и наполняется различным содержанием. К наиболее востребованным сегодня относятся этнокультурные, исторические, спортивные и гастрономические маршруты. Поэтому сегодня на территории Омской области работают два «Доброцентра», внутри которых формируются определённые сообщества.
На сегодняшний день сформирован событийный календарь Омской области, который постоянно обновляется и дополняется. Он даёт возможность выстроить путешествия в наш регион с посещением интересных событий.
Призвание и признание.
«Важное событие, на наш взгляд, — делится Светлана Бакулина, — это признание наших экскурсоводов значимыми в сфере экскурсионной деятельности на территории РФ. Заявки наших экскурсоводов были приняты на Всероссийском фестивале молодежи (Наталья Лапшина, специалист туристского информационного центра Омской области, была приглашена в качестве экскурсовода, прошла обучение и приехала с содержательным багажом новой информации)».
Омская область продолжает участвовать в международных выставках. В марте прошла выставка MITT, на которой был представлен стенд в концепции региона впечатлений, и впервые были приглашены те районы, что являются ведущими точками притяжения для туристов и включены в маршруты.
В апреле прошла выставка-форум в Новосибирске «Дикоросы». Если раньше на этом форуме представляли регионы с позиции того, что там произрастает, то в этом году была презентация туристических маршрутов.
На этом форуме Омская область приняла участие в первой Премии сибирского гостеприимства и туризма, в рамках которой заняла хорошие позиции: первое место среди регионов сибирского федерального округа как территория культурно-познавательного туризма; второе место как территория музейного туризма; третье место сразу в нескольких номинациях — как территория молодёжного туризма, туристических маршрутов и экскурсионных программ, и промышленного туризма.
«Это признание того, что регион обладает ресурсами, которые дают возможность привлечь в наш регион туристов, рассказать о том, насколько интересна у нас промышленность, насколько она доступна для посещения, или насколько у нас интересно музейное пространство, — говорит Светлана Бакулина. — Мы этим гордимся. Считаем, что наши музей являются одними из самых важных на территории сибирского федерального округа».
Омская область из года в год увеличивает обороты, предлагая большее количество туристических продуктов, расширяя команду тех специалистов, которые верят в то, что в Омскую область можно приехать, можно оставаться здесь и можно ее развивать.
Путешествуйте!
Что интересного готовы предложить омичам и гостям нашего города?
18 мая — Ночь музеев, 25 мая всех будут ждать на открытии туристского сезона на улице Музейной. 20 июля пройдет любимый горожанами фестиваль современного искусства «Любинский. ART», 31 августа летний сезон завершится ярким экскурсионным флешмобом и традиционно в конце года пройдет новогодний «Зимний Любинский».
«Хочется пожелать одного, — говорит Светлана Дмитриевна, — изучайте свой родной край, гордитесь им и рассказывайте о нём другим людям. Важно помнить ценность места, в котором ты родился и живёшь. Это не означает, что не надо путешествовать, наоборот, нужно путешествовать по другим регионам и странам для того, чтобы осознавать ценность своего родного. Чем больше люди путешествуют, тем больше это понимают».