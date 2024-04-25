Регион 55 впечатлений. Омский туристический сезон открыт

«Хочется пожелать одного, — говорит Светлана Дмитриевна, — изучайте свой родной край, гордитесь им и рассказывайте о нём другим людям. Важно помнить ценность места, в котором ты родился и живёшь. Это не означает, что не надо путешествовать, наоборот, нужно путешествовать по другим регионам и странам для того, чтобы осознавать ценность своего родного. Чем больше люди путешествуют, тем больше это понимают».