Фото непростого поединка «Амурских тигриц» и «Локомотива-Ангары» в Хабаровске

Эта игра вышла напряженной, к счастью, «тигрицам» удалось задействовать внутренние резервы и выиграть со счетом 3:0. В финалах, особенно во втором туре, это очень важно. Соперники не дремлют, и на место на подиуме может повлиять все что угодно, даже одна проигранная партия.