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Фото непростого поединка «Амурских тигриц» и «Локомотива-Ангары» в Хабаровске

После сложной игры с «Северянкой-2» хабаровские волейболистки провели встречу с хорошо знакомой командой из Иркутска. Спортсменки из «Локомотива-Ангары» — соперницы непростые, впрочем, простых на этом этапе не бывает.

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«Локомотив-Ангара» — одна из немногих команд, которая сумела выиграть матч у «тигриц» в регулярном чемпионате, по которому хабаровчанки прокатились, как паровой каток по мягкому асфальту.

Эта игра вышла напряженной, к счастью, «тигрицам» удалось задействовать внутренние резервы и выиграть со счетом 3:0. В финалах, особенно во втором туре, это очень важно. Соперники не дремлют, и на место на подиуме может повлиять все что угодно, даже одна проигранная партия.

«Тигрицы» это отлично понимают и готовы к борьбе. А мы смотрим яркие фотографии напряженного матча с иркутянками, говорим спасибо отлично поработавшим фотографам клуба, вспоминаем победные эмоции и заряжаемся энергией, чтобы и дальше поддерживать команду.

Смотрите также: Фотографии напряженного матча хабаровских «Амурских тигриц» и «Северянки-2».

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