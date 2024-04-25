Из-за паводка под угрозой затопления оказалась трасса Омск-Тюмень

Вечером 24 апреля, уровень реки в районе села Абатское к восьми вечера составил 1056 см.
«Большая вода угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень — Омск. Здесь заканчиваются работы по расширению насыпи. Еще утром у федеральной трассы около села Абатское было сухо. Сейчас вечер, и пойма реки Ишим полностью залита водой», — написал в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень воды в Ишиме у села Абатское достиг критериев опасного явления «половодье». Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.
Напомним, что накануне также подтопило дома в селе Васисс в Тарском районе. Там из-за талых вод повышается уровень в реке Шиш.