Из-за паводка под угрозой затопления оказалась трасса Омск-Тюмень

«Большая вода угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень — Омск. Здесь заканчиваются работы по расширению насыпи. Еще утром у федеральной трассы около села Абатское было сухо. Сейчас вечер, и пойма реки Ишим полностью залита водой», — написал в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.