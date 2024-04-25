Вторые жены: почему дальневосточницы выходят замуж за мусульман-мигрантов

— Мы постоянно ссорились, — рассказывает Дина. — Он кричал, что у них как принято, что все принадлежит мужчине, что у нас неправильная семья, что друзья над ним потешаются. Я стала его бояться. Я оказалась в физическом и эмоциональном тупике. Уйти от него не могла — мы жили в моей квартире. Выставить его тоже — он мой муж, прописан у меня, да и просто никуда бы не ушел.