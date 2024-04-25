Вторые жены: почему дальневосточницы выходят замуж за мусульман-мигрантов

Истории мигрантов-многоженцев, о которых мы писали ранее, вызвали огромный отклик у читателей. В дзен-канале под текстом развернулась оживленная дискуссия, одним из лейтмотивов которой стал не до конца раскрытый вопрос — кто и по каким причинам идет под венец с мигрантом-мусульманином в качестве второй и последующей жены.
Для таких девушек пользователи придумали особенный обидный термин — «чернильница», да и отношение к ним по большей части недоуменно негативное. Зачем идти второй женой к мигранту, если вокруг полно прекрасных русских парней? Что же. Отвечая на запрос аудитории, расскажем сегодня о дальневосточных женах ближневосточных мужей.
ЖЕНА ПО УКАЗУ.
В ортодоксальных мусульманских семьях вопросы женитьбы решает семья, руководствуясь интересами, весьма далекими от любви и прочей романтической чепухи. Считается, что старики понимают жизнь, а дело молодежи — помалкивать и делать то, что укажут. И немудрено. Свадьба по традициям — мероприятие крайне затратное, и платят за нее родители жениха. А значит они и выбирают невесту.
От девушки требуется происходить из приличной семьи, иметь хорошую репутацию, быть работящей, скромной, неглупой и, желательно, симпатичной. Ее задача — вести дом мужа, рожать детей и обслуживать его родителей в быту. В свою очередь задача мужа — всех достойно обеспечивать. Именно «за длинным дирхемом» и едут в Россию иностранные специалисты из Средней Азии.
ЖЕНА ПО НАМАЗУ.
В большинстве стран, традиционно поставляющих трудовых мигрантов на Дальний Восток — Узбекистане, Таджикистане и Киргизии — многоженство — уголовное преступление. В России оно декриминализовано, то есть как бы запрещено, но уголовной ответственности за него нет. Как сообщают в Дальневосточном муфтияте, для проведения свадебного обряда гражданское свидетельство о браке необязательно. Достаточно жениха, невесты, двоих мужчин-свидетелей, согласия родителей и… согласия первой жены, если она есть.
Но это теория. А на практике «русскую жену» приводят в мечеть, чтобы доказать «серьезность намерений». Вот только в тонкостях никаха девушки не разбираются. Так и возникает парадокс — она считает, что замужем, а на самом деле никакой свадьбы вовсе и не было.
ЖЕНА ПО ЗАКАЗУ.
Еще одно любопытное явление, когда «русскую жену» иностранному специалисту подбирают заранее. Выбирают обычно из подружек своих же «супружниц». Главным критерием здесь будет имущественное положение потенциальной невесты. А точнее, наличие у нее собственного жилья. Так можно существенно сэкономить на съеме и гораздо быстрее легализоваться.
Женщины в этой категории наиболее уязвимы. Из браков с мигрантами они могут вынести не только моральные, но и физические травмы, а также лишиться части имущества и всего имущества целиком.
КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН.
Мы уже рассказывали историю Алины. Девушка приняла ислам, посетила с любимым мужчиной мечеть и пять лет считала себя его женой. Однако вскрылась неприятная правда — муж оказался женат на другой женщине, а никах (обряд бракосочетания — прим. ред.), совершенный с нарушениями — недействительным. В результате женщина осталась без квартиры с двумя детьми на руках.
В весьма непростую и крайне неприятную ситуацию попала еще одна хабаровчанка (имена участников изменены по просьбе героини — прим. ред.). Дина познакомилась с Артуром на празднике по случаю дня рождения подруги. Молодого человека привел в компанию парень той самой подруги. Артур показался человеком положительным.
— Он очень харизматичный — улыбчивый, смешливый, — рассказала Дина. — Артур не употреблял алкоголь, очень негативно относился к пьющим. Я до этого состояла в отношениях с любителем выпивки, и это были не самые лучшие отношения. Он очень красиво ухаживал — дарил цветы, мягкие игрушки, сладости. Мы часто ходили в кафе или уезжали за город, погулять по лесу.
Уже через три месяца Артур сделал предложение. И очарованная Дина согласилась на брак. Свадьба была скромной, родители Артура не приехали — билеты из Узбекистана недешевы, а родителям Дины выбор дочери не понравился. Жить молодые стали у девушки.
— После свадьбы все переменилось, — продолжает Дина. — Прогулки и походы в кафе закончились. Утром Артур отвозил меня на работу, а вечером забирал и привозил сразу домой. Сам уезжал на работу — работал в такси — и мог даже не приехать ночевать.
— Мы постоянно ссорились, — рассказывает Дина. — Он кричал, что у них как принято, что все принадлежит мужчине, что у нас неправильная семья, что друзья над ним потешаются. Я стала его бояться. Я оказалась в физическом и эмоциональном тупике. Уйти от него не могла — мы жили в моей квартире. Выставить его тоже — он мой муж, прописан у меня, да и просто никуда бы не ушел.
Требования мужа становились все настойчивее. От слов он перешел к действиям. Несколько раз запирал девушку в квартире, отобрав телефон, так что она не могла ни попасть на работу, ни предупредить о том, что не придет. Во время последнего скандала кинулся с кулаками. Скорая доставила Дину в травматологию. Придя в себя, девушка написала заявление в полицию. И тут ее ждал новый сюрприз.
— Экспертиза не установила тяжкого вреда здоровью и квалифицировала повреждения как «побои», — делится Дина. — А по закону это не уголовное преступление, если первый раз и среди членов семьи. Такой вот у нас закон. Артуру выписали 15 суток административного ареста. Но и этого хватило. Я подала на развод, сменила замки в квартире и переехала к сестре.
А вот судьба Марии, наоборот, оказалась счастливой. За десять лет она родила своему избраннику четверых малышей.
— Я сама сирота, выросла в интернате и всегда хотела большую семью, — рассказывает Мария. — Мой муж старше на 12 лет, он правоверный мусульманин. В Таджикистане у него осталась первая жена и сын. Мы созваниваемся с ними по ватсапу, поздравляем с праздниками. Три раза ездили в гости, показать внуков, познакомиться с родителями. Там же, в Душанбе, я в 2017 году приняла ислам.
На вопрос о том, не смущает ли ее статус второй жены, Мария отвечает так:
— Тысячи русских мужчин женятся второй раз, и ничего страшного в этом никто не видит. Мой муж давно не живет с первой женой, я имею в виду — физически, а значит жена у него только одна — это я. Официально регистрировать брак я тоже не вижу смысла, перед лицом Аллаха мы супруги, а государству до этого дела нет. Мой муж лучше, чем большинство русских мужей моих подруг — он надежный, работящий, заботливый отец, внимательный супруг — не пьет, не курит, ухаживает за собой.
Такие вот разные восточные сказки.