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Юный омский спортсмен получил подарок от президента Владимира Путина

В Омске заслуженный тренер России Евгений Шастин вручил юному спортсмену Семену Покидову подарок от президента России Владимира Путина — новую профессиональную клюшку. Старая клюшка парня сломалась во время одного из матчей, поэтому Семен обратился на «горячую линию» президента РФ и попросил новую.

«Очень приятно, что мне выпала такая миссия — вручить от имени нашего президента Владимира Владимировича Путина профессиональную хоккейную клюшку юному омичу. “Уверен, что если президент обращает внимание и делает такие подарки нашим детям, мы от этого будем только сильнее!”, — цитирует вручившего клюшку Евгения Шастина пресс-служба Минспорта Омской области.

Сам Семен поделился, что занимается хоккеем с восьми лет, и это занятие ему нравится. Парень рассказал, что прежняя клюшка треснула, когда на нее наехали коньком. А узнав про горячую линию, Семен вместе с мамой отправили сообщение и вскоре узнали, где можно получить новую клюшку.

Путин Владимир