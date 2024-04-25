Юный омский спортсмен получил подарок от президента Владимира Путина

Сам Семен поделился, что занимается хоккеем с восьми лет, и это занятие ему нравится. Парень рассказал, что прежняя клюшка треснула, когда на нее наехали коньком. А узнав про горячую линию, Семен вместе с мамой отправили сообщение и вскоре узнали, где можно получить новую клюшку.