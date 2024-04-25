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Названы претенденты на руководящие должности в двух судах Омска

Опубликована повестка заседания Квалификационной коллегии судей, намеченного на 26 апреля 2024 года.

Источник: Reuters

В числе прочего членам областной ККС предлагается рассмотреть кандидатуры на руководящие посты в двух инстанциях, отправляющих правосудие в Омске.

Так, на должность председателя Первомайского районного суда города Омска претендует Иван Соснин. Отметим, его карьера длится уже два десятилетия, стартовав с поста судьи Ленинского районного суда города Омска, который он занимал с февраля 2004 года. В ноябре 2009 года Иван Соснин получил первый руководящий пост в системе регионального отправления правосудия, став заместителем председателя Центрального районного суда города Омска. С октября 2016 года он возглавлял Ленинский районный суд города Омска, по завершении 6-летнего срока полномочий стал судьей той же инстанции.

В свою очередь, Владимир Константинов может быть рекомендован на должность председателя Советского районного суда города Омска. С 2013 по весну 2017 года он отправлял правосудие как судья Кировского районного суда города Омска, после чего назначен заместителем председателя Омского районного суда Омской области.