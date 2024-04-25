Названы претенденты на руководящие должности в двух судах Омска

Так, на должность председателя Первомайского районного суда города Омска претендует Иван Соснин. Отметим, его карьера длится уже два десятилетия, стартовав с поста судьи Ленинского районного суда города Омска, который он занимал с февраля 2004 года. В ноябре 2009 года Иван Соснин получил первый руководящий пост в системе регионального отправления правосудия, став заместителем председателя Центрального районного суда города Омска. С октября 2016 года он возглавлял Ленинский районный суд города Омска, по завершении 6-летнего срока полномочий стал судьей той же инстанции.