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Кемеровская мэрия опубликовала график работы транспорта на праздники

Впереди кузбассовцев ждут длинные праздники и выходные.

Кемеровская мэрия опубликовала график работы транспорта на ближайшие выходные и майские праздники. Расписание размещено на сайте УЕЗТУ.РФ, на остановочных пунктах и в электронных сервисах.

Так, 27 апреля, 2, 3, 6, 7 и 8 мая общественный транспорт будет работать по расписанию буднего дня. 28, 29, 30 апреля, 4, 9, 10, 11 мая — по субботнему расписанию. А 1, 5, 12 мая — по воскресному.

Также с 28 апреля в Кемерове начнут работать сезонные автобусные маршруты.

С мая кузбассовцы уже начинают более активно ездить и летать. Одни отправляются на дачи, другие — на отдых. Какие предложения подготовили транспортники к новому сезону и на чём можно сэкономить при поездках — в материале «АиФ в Кузбассе».