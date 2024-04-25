Маломерные суда выйдут на реку в Хабаровске раньше обычного

В администрации Хабаровска подписали разрешение на начало навигации для маломерных судов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно документам, такие плавсредства можно будет спустить на речную воду уже 27 апреля — на день раньше, чем на маршруты выйдут дачные теплоходы. Отметим, что к маломерным относятся суда, длина которых не превышает 20 метров, а максимальное количество людей на борту не должно быть больше двенадцати.
— Разрешительный документ для таких судов принят в связи с повышением среднесуточных температур воздуха и окончанием ледохода. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда и базы для их стоянок, рекомендуется подготовить их для безопасной эксплуатации, — сообщили в пресс-службе мэрии столицы региона.
Напомним, что благоприятные погодные и гидрологические условия весной 2024 года позволяют начать речные перевозки по Амуру у Хабаровска ранее планировавшихся сроков. Так, вместо 1 мая, как это было объявлено ранее, теплоходы повезут дачников на острова на три дня раньше, уже 28 апреля. Однако, в администрации города сейчас решается вопрос о переносе этой даты на более ранний срок.