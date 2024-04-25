Маломерные суда выйдут на реку в Хабаровске раньше обычного

В администрации Хабаровска подписали разрешение на начало навигации для маломерных судов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно документам, такие плавсредства можно будет спустить на речную воду уже 27 апреля — на день раньше, чем на маршруты выйдут дачные теплоходы. Отметим, что к маломерным относятся суда, длина которых не превышает 20 метров, а максимальное количество людей на борту не должно быть больше двенадцати.