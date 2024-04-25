В мае приморцы увидят «Сны Сибири»

— Для нас большая честь — сотрудничество с фондом «Таволга» в реализации проекта «Сны Сибири». Этот полифонический рассказ, исполненный с помощью музейных коллекций, собранных со всей страны, является уникальным примером современных

музейных экспозиций, современного повествования на достаточно непростые темы, — подчеркнул директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай. — Проект рассказывает о древней истории Сибири и Дальнего Востока, земле, которая является для нас не только родиной, но и основной темой для нашего исследования. Поэтому мы с нетерпением ждем реакции владивостокцев на этот удивительный проект, надеемся, что она будет не менее заинтересованной и восторженной, чем реакция жителей и гостей столицы.



Сотрудники музея Арсеньева уверены, что успешная реализация этого проекта во Владивостоке послужит началом для многих серьезных исследовательских работ совместно с фондом «Таволга», одним из немногих фондов, уделяющих внимание такой сложной теме, как изучение, сохранение и экспонирование археологических предметов.