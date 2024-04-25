В мае приморцы увидят «Сны Сибири»

18 мая 2024 года в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева откроется выставка «Сны Сибири». Иммерсивный проект, посвященный истории и археологии, предлагает отправиться в путешествие по Сибири, чтобы заново обрести себя.
«Сны Сибири» — первый проект, который объединил археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, чтобы представить яркую картину древней истории и культуры Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. На выставке посетитель совершит увлекательное путешествие во времени и пространстве: проходя сквозь леса, горы и степи, откроет для себя удивительные образы и сакральные символы народов, проживавших на территории Сибири в разные времена и эпохи.
Выставка, придуманная и реализованная фондом «Таволга», впервые была показана в конце 2022 — начале 2023 года в Государственном историческом музее и получила большой общественный резонанс как в среде музейного и научного сообщества, так и среди зрителей.
Удивительные артефакты и редкие археологические находки, собранные для показа из центральных и региональных музеев страны, необычная архитектура, освещение и звуковое оформление привлекли к проекту внимание широкой аудитории.
Экспозиция во Владивостоке будет напоминать московскую, но концептуально это повествование не о далеких экзотических краях, каковыми Сибирь и Дальний Восток представляются жителю европейской части России, а рассказ о родной для коренных жителей земле, отраженный в том числе и в знакомых им образах, но увиденных и трактованных иначе.
— Для нас большая честь — сотрудничество с фондом «Таволга» в реализации проекта «Сны Сибири». Этот полифонический рассказ, исполненный с помощью музейных коллекций, собранных со всей страны, является уникальным примером современных
музейных экспозиций, современного повествования на достаточно непростые темы, — подчеркнул директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай. — Проект рассказывает о древней истории Сибири и Дальнего Востока, земле, которая является для нас не только родиной, но и основной темой для нашего исследования. Поэтому мы с нетерпением ждем реакции владивостокцев на этот удивительный проект, надеемся, что она будет не менее заинтересованной и восторженной, чем реакция жителей и гостей столицы.
Сотрудники музея Арсеньева уверены, что успешная реализация этого проекта во Владивостоке послужит началом для многих серьезных исследовательских работ совместно с фондом «Таволга», одним из немногих фондов, уделяющих внимание такой сложной теме, как изучение, сохранение и экспонирование археологических предметов.
Среди экспонатов — «звезда» выставки в Москве — неолитическая скульптура «Амурская Нефертити», обнаруженная в Нижнем Приамурье, а также идол-меч — ритуальное оружие и своеобразный древний трансформер родом из Восточной Сибири. Отдельно
следует упомянуть скупые на детали, но выразительные изображения людей и животных: декор керамических сосудов, миниатюрную глиняную личину, резное роговое изделие, тоже относящиеся к эпохе неолита и происходящие с территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В рамках выставки состоится обширная лекционная программа для детей и взрослых от ведущих специалистов в области истории, археологии и этнографии. А в экскурсионную программу войдут специальные экскурсии для слабослышащих на русском жестовом языке.
Период проведения: 18 мая — 6 октября 2024 года
Стоимость билетов: 300 ₽ Для детей, пенсионеров и граждан других льготных категорий действуют скидки.