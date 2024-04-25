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Магнитная буря 25 апреля 2024 года: сила геоударов может составить до 4 баллов

Высокая солнечная активность продолжает доставлять неприятности Земле.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +12°

Причем магнитные бури могут продлиться еще 2−3 дня. Сохраняется и вероятность возникновения вспышек самого мощного из возможных — Х-класса.

По информации лаборатории солнечной астрономии, в четверг, 25 апреля, пик всплеска магнитной бури придется на полдень. Метеопатам стоит приготовиться к плохим новостям — магнитные бури их будут мучить подряд 3 дня — 25, 26, 27 апреля.

Специалисты предупреждают, что в середине дня геомагнитные колебания могут усилиться до 4 баллов. Это уже относится к «желтой» зоне угрозы.

Но в целом в течение суток 25 апреля мощность возмущений составит 3 балла. Это пограничный уровень между «зеленой» и «желтой» зонами.

В целом до воскресенья магнитосфера Земли будет возмущенной.

Метеопатам надо приготовиться к ухудшению самочувствия во время магнитных бурь. Надо вести здоровый образ жизни, высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек.