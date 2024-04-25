На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 апреля

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия):
км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 134,178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;
км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.
М-10 «Россия» (Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург):
км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 594−624 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, восстановление решеток на водоотливные лотки;
км 662−632 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов в разделительной полосе;
км 621−622 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, отвод воды от водопропускной трубы.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора):
км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
км 35−136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола”:
км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
км 71−99, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой):
км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин;
км 47−55, Транспортная развязка км 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;
км 93−98 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка барьерного ограждения;
подъезд к г. Выборгу № 1 км 2−4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
подъезд к г. Выборгу № 1 км 4−5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
подъезд к г. Выборг № 1 км 0−6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;
подъезд к г. Выборг № 2 км 0−7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
км 184−186 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
км 0−36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;
км 0−49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
км 0−30, 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
км 27 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов и силового барьерного ограждения;
км 37−78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
км 2−145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;
км 48−71, 132−139 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;
км 141−143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — ппр «Борисоглебск»):
км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.