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На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Источник: РИА "Новости"

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия):

км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 134,178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;

км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.

М-10 «Россия» (Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург):

км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 594−624 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, восстановление решеток на водоотливные лотки;

км 662−632 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов в разделительной полосе;

км 621−622 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, отвод воды от водопропускной трубы.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора):

км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;

км 35−136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола”:

км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 71−99, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой):

км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин;

км 47−55, Транспортная развязка км 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;

км 93−98 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка барьерного ограждения;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 2−4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 4−5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к г. Выборг № 1 км 0−6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0−7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 184−186 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0−36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;

км 0−49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0−30, 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 27 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов и силового барьерного ограждения;

км 37−78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

км 2−145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;

км 48−71, 132−139 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;

км 141−143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — ппр «Борисоглебск»):

км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.