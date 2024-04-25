Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет.
«По спутниковым данным, в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря — воздушная масса, насыщенная пылью, частицами песка, принесенных с пустынь», — говорится в сообщении.
Жителей края предупреждают, что в случае прибытия воздушной массы с пылью и песком необходимо меньше находиться на улице.
В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.