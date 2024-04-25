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Сквер воинам-арсенальцам благоустроят в Кировском районе Хабаровска

В мае перепланируют сквер на пересечении Тихоокеанской — Бойко-Павлова — Чкалова.

Источник: Комсомольская правда

Территорию для преображения выбрали при помощи онлайн-голосования, проходившего в прошлом году на сайте 27.gorodsreda.ru. Сквер перепланируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Идеи по преображению сквера предложили хабаровчане. Общая площадь территории — более 3,5 тысяч квадратных метров.

По плану проведут ремонт пешеходных дорог, восстановят памятники погибшим воинам-арсенальцам, озеленят территорию, установят дополнительное освещение и новые арт-объекты, отображающие главные достопримечательности региона.

Напомним, что голосование за объекты, которые благоустроят в 2025 году, продолжится до 30 апреля. Свой голос можно отдать на сайте 27.gorodsreda.ru.

архитектура