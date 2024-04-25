В Новокузнецке из-за ремонта пр. Октябрьского изменят схему транспорта

По данным мэрии Новокузнецка, общественный транспорт сменит схемы движения на время ремонта на проспекте Октябрьском. Подрядчики уже с 1 мая начнут менять трамвайные пути от Комсомольской площадки до пересечения Октябрьского с улицей Циолковского.
Поэтому движение по проспекту на этом участке частично ограничат, а маршруты общественного транспорта перенаправят по временным схемам движения. Жители их уже знают по прошлому году. Изменится схема движения автобусных маршрутов № 66, 70, 27, 160; троллейбусных маршрутов № 1, 2, 2*, 7, 6; маршрутов трамвая № 5, 2, 9.
Во время первого этапа полностью заменят верхнее строение пути, трамвайные и троллейбусные контактные провода и опоры сети. На это дорожникам выделили около полутора месяцев.
С временными схемами движения маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации. Работы обещают завершить к началу августа.