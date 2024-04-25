В Новокузнецке из-за ремонта пр. Октябрьского изменят схему транспорта

По данным мэрии Новокузнецка, общественный транспорт сменит схемы движения на время ремонта на проспекте Октябрьском. Подрядчики уже с 1 мая начнут менять трамвайные пути от Комсомольской площадки до пересечения Октябрьского с улицей Циолковского.