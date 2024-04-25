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В Новосибирске назвали места, где 9 мая не продадут алкоголь

Продажу спиртного в Новосибирске ограничат в местах проведения массовых мероприятий по случаю Дня Победы.

Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом проинформировали в мэрии Новосибирска.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в «Березовой роще», в районе метро «Речной Вокзал», «площадь Ленина», «Гагаринская» и «Заельцовская», а также вдоль улицы Богдана Хмельницкого.

Ограничения придут и в отдалённые районы. Например, зоной свободной от алкоголя будет считаться пересечение улиц Одоевского и Твардовского в Первомайском районе.

Кроме этого, летним кафе и верандам, которые находятся недалеко от мест проведения праздника, также просят не торговать алкоголем и закончить работу в 23.00.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что о «Бессмертном полку» и салюте на 9 мая рассказал губернатор Новосибирской области.

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