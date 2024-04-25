В Новосибирске назвали места, где 9 мая не продадут алкоголь

Об этом проинформировали в мэрии Новосибирска.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать в «Березовой роще», в районе метро «Речной Вокзал», «площадь Ленина», «Гагаринская» и «Заельцовская», а также вдоль улицы Богдана Хмельницкого.
Ограничения придут и в отдалённые районы. Например, зоной свободной от алкоголя будет считаться пересечение улиц Одоевского и Твардовского в Первомайском районе.
Кроме этого, летним кафе и верандам, которые находятся недалеко от мест проведения праздника, также просят не торговать алкоголем и закончить работу в 23.00.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что о «Бессмертном полку» и салюте на 9 мая рассказал губернатор Новосибирской области.