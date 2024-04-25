Артель старателей «Восток» передала в зону СВО два внедорожника

В Хабаровском крае артель старателей «Восток» передала в зону СВО в войсковую часть, где служат наши земляки, два внедорожника отечественного производства УАЗ «Патриот». В силу понятных обстоятельств, техника в районе проведения военной операции — расходный материал, машины лишними не будут. Поэтому такой подарок особенно ценен для наших воинов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автомобили освятил протоиерей Константин Жигалин, также он разместил в салонах техники дорожные иконы. Машины отправят в зону ведения военных действий в ближайшее время, к месту назначения они прибудут уже в начале мая. Артель старателей «Восток» — одна из старейших в стране, добывающая россыпное золото, в том числе и в северных районах Хабаровского края. Она основана легендарным советским старателем, другом Владимира Высоцкого Вадимом Тумановым. Он живёт сейчас в Москве, но всегда внимательно следит за тем, как работают основанные им артели, в частности в нашем крае.
Сегодня артель «Восток» добывает четверть от общего объёма россыпного золота в крае. Артель активно участвует в решении социально значимых вопросов для северян, строит и ремонтирует храмы..
По зимнику, при активной помощи старателей, кроме грузов для артели ежегодно перевозятся сотни тонн товаров первой необходимости для жителей отдалённых северных посёлков.