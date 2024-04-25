Артель старателей «Восток» передала в зону СВО два внедорожника

Автомобили освятил протоиерей Константин Жигалин, также он разместил в салонах техники дорожные иконы. Машины отправят в зону ведения военных действий в ближайшее время, к месту назначения они прибудут уже в начале мая. Артель старателей «Восток» — одна из старейших в стране, добывающая россыпное золото, в том числе и в северных районах Хабаровского края. Она основана легендарным советским старателем, другом Владимира Высоцкого Вадимом Тумановым. Он живёт сейчас в Москве, но всегда внимательно следит за тем, как работают основанные им артели, в частности в нашем крае.