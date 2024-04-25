В администрации Иркутска обсудили вопросы сотрудничества с епархией Русской православной церкви

«Православная церковь всегда принимала самое деятельное участие в жизни нашего города. Иркутская епархия вносит неоценимый вклад в развитие столицы Прибайкалья, помогает в решении социально значимых вопросов, способствует укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поколения. Мы, со своей стороны, должны оказывать возможную поддержку», — отметил Руслан Болотов.

Так, перед Пасхой усилят уборку территорий, прилегающих к храмам и церквям, очистят их от мусора и прошлогодней листвы. При необходимости выполнят ямочный ремонт, восстановят освещение. Кроме того, в течение года подъезды к культовым сооружениям и тротуары вокруг них содержат в нормативном состоянии силами муниципального предприятия «Иркутскавтодор». До конца апреля помоют и покрасят скамейки в сквере у собора Богоявления на улице Сухэ-Батора, 1а.