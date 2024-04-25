Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации Иркутска обсудили вопросы сотрудничества с епархией Русской православной церкви

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр города Руслан Болотов провел рабочую встречу с митрополитом Иркутским и Ангарским Макcимилианом по вопросам сотрудничества администрации с региональной епархией Русской православной церкви.

Источник: НИА Байкал

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр города Руслан Болотов провел рабочую встречу с митрополитом Иркутским и Ангарским Макcимилианом по вопросам сотрудничества администрации с региональной епархией Русской православной церкви.

В обсуждении также участвовали вице-мэр Андрей Южаков, руководители профильных комитетов мэрии и духовенства.

«Православная церковь всегда принимала самое деятельное участие в жизни нашего города. Иркутская епархия вносит неоценимый вклад в развитие столицы Прибайкалья, помогает в решении социально значимых вопросов, способствует укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поколения. Мы, со своей стороны, должны оказывать возможную поддержку», — отметил Руслан Болотов.

Так, перед Пасхой усилят уборку территорий, прилегающих к храмам и церквям, очистят их от мусора и прошлогодней листвы. При необходимости выполнят ямочный ремонт, восстановят освещение. Кроме того, в течение года подъезды к культовым сооружениям и тротуары вокруг них содержат в нормативном состоянии силами муниципального предприятия «Иркутскавтодор». До конца апреля помоют и покрасят скамейки в сквере у собора Богоявления на улице Сухэ-Батора, 1а.

Во исполнение договоренностей, достигнутых в январе текущего года, проведено обследование состояния зеленых насаждений возле церквей и храмов. По информации заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Сергея Черткова, летом вблизи Князе-Владимирского храма на Каштаковской проведут санитарную обрезку 96 деревьев и кустарников.

Также в этом году по инициативному проекту «Благоустройство маршрута крестного хода у Знаменского монастыря» обустроят пешеходную дорожку и наружное освещение, выполнят санитарную обрезку зеленых насаждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, обсудили подготовку празднования 300-летия Иркутской епархии, которое пройдет в 2027 году. Среди вопросов — увековечивание имен святых, программы по сохранению памятников и восстановлению святынь, установка архитектурной подсветки на храмах, реконструкция Православной гимназии.