В администрации Иркутска обсудили вопросы сотрудничества с епархией Русской православной церкви

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр города Руслан Болотов провел рабочую встречу с митрополитом Иркутским и Ангарским Макcимилианом по вопросам сотрудничества администрации с региональной епархией Русской православной церкви.
В обсуждении также участвовали вице-мэр Андрей Южаков, руководители профильных комитетов мэрии и духовенства.
«Православная церковь всегда принимала самое деятельное участие в жизни нашего города. Иркутская епархия вносит неоценимый вклад в развитие столицы Прибайкалья, помогает в решении социально значимых вопросов, способствует укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поколения. Мы, со своей стороны, должны оказывать возможную поддержку», — отметил Руслан Болотов.
Во исполнение договоренностей, достигнутых в январе текущего года, проведено обследование состояния зеленых насаждений возле церквей и храмов. По информации заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Сергея Черткова, летом вблизи Князе-Владимирского храма на Каштаковской проведут санитарную обрезку 96 деревьев и кустарников.
Также в этом году по инициативному проекту «Благоустройство маршрута крестного хода у Знаменского монастыря» обустроят пешеходную дорожку и наружное освещение, выполнят санитарную обрезку зеленых насаждений, сообщает пресс-служба мэрии.
Помимо этого, обсудили подготовку празднования 300-летия Иркутской епархии, которое пройдет в 2027 году. Среди вопросов — увековечивание имен святых, программы по сохранению памятников и восстановлению святынь, установка архитектурной подсветки на храмах, реконструкция Православной гимназии.