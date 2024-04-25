Уборку Свердловского кладбища проведут в Иркутске в рамках Всероссийского субботника

Напомним, по поручению мэра Руслана Болотова до конца апреля в Иркутске проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Город приводят в порядок: убираются в парках, скверах, во дворах, моют и красят различные элементы благоустройства.