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Уборку Свердловского кладбища проведут в Иркутске в рамках Всероссийского субботника

Иркутск, НИА-Байкал — Территорию Свердловского кладбища приведут в порядок в Иркутске в рамках Всероссийского субботника, который пройдет в разных городах страны 27 апреля по инициативе Минстроя РФ.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В областном центре к акции присоединятся студенты и ветераны МВД, сотрудники администрации, горожане. Поучаствовать в ней смогут все желающие. Людям бесплатно предоставят мешки и перчатки. Начало — в 14:00.

Территорию кладбища планируют освободить от прошлогодней листвы и веток. Собранный мусор вывезут на полигон ТБО.

Кроме того, 27 апреля на других площадках города состоятся субботники, инициированные местными жителями и организациями, сообщает пресс-служба администрации города.

Уточнить информацию можно по телефонам: 52−01−35 (комитет городского обустройства), 52−03−50, 52−03−60, 52−00−48 (комитет по управлению Свердловским округом).

Напомним, по поручению мэра Руслана Болотова до конца апреля в Иркутске проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Город приводят в порядок: убираются в парках, скверах, во дворах, моют и красят различные элементы благоустройства.

ЖКХ