Уборку Свердловского кладбища проведут в Иркутске в рамках Всероссийского субботника

В областном центре к акции присоединятся студенты и ветераны МВД, сотрудники администрации, горожане. Поучаствовать в ней смогут все желающие. Людям бесплатно предоставят мешки и перчатки. Начало — в 14:00.
Территорию кладбища планируют освободить от прошлогодней листвы и веток. Собранный мусор вывезут на полигон ТБО.
Кроме того, 27 апреля на других площадках города состоятся субботники, инициированные местными жителями и организациями, сообщает пресс-служба администрации города.
Уточнить информацию можно по телефонам: 52−01−35 (комитет городского обустройства), 52−03−50, 52−03−60, 52−00−48 (комитет по управлению Свердловским округом).
Напомним, по поручению мэра Руслана Болотова до конца апреля в Иркутске проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Город приводят в порядок: убираются в парках, скверах, во дворах, моют и красят различные элементы благоустройства.