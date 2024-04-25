Православные жители Красноярска в конце недели отметят два важных праздника

Вербное воскресенье состоится 28 апреля. В этот день за неделю до Пасхи чествуют Вход Господень в Иерусалим, иначе известный как Вербное воскресенье. Название праздника связано с обычаем освящать и раздавать вербные ветки в храмах, что стало заменой пальмовых ветвей, которыми приветствовали жители Иерусалима Иисуса Христа.