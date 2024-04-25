Православные жители Красноярска в конце недели отметят два важных праздника

Православные красноярцы в конце этой недели отметят сразу два праздника Лазареву субботу и Вербное воскресенье.
Лазарева суббота в 2024 году состоится 27 апреля. В этот день православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Праздник выпадает на шестой день шестой недели Великого поста, поэтому не имеет определённой даты.
Вербное воскресенье состоится 28 апреля. В этот день за неделю до Пасхи чествуют Вход Господень в Иерусалим, иначе известный как Вербное воскресенье. Название праздника связано с обычаем освящать и раздавать вербные ветки в храмах, что стало заменой пальмовых ветвей, которыми приветствовали жители Иерусалима Иисуса Христа.
Пасху в 2024 году отметят 5 мая.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске усилят меры безопасности на майские праздники.